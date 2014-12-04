"Осенний позитив": от сердца к сердцу

Спасибо всем, кто нашел время на то, чтобы посетить Фестиваль воспитанников детских домов «Осенний позитив», что прошел 30 ноября в Доме офицеров Тихоокеанского флота во Владивостоке. Ваши улыбки, ваши аплодисменты, ваши покупки на ярмарке детского творчества были очень важны для этих ребят.
Помимо удивительной атмосферы добра и любви, необходимо отметить, что и концертные номера, подготовленные участниками, и замечательные поделки, хранящие тепло детских сердечек, отличались еще и высоким профессиональным уровнем. Неудивительно, что выступления вызывали шквал аплодисментов зрителей, а прилавки ярмарки пустели на глазах.
В концертной программе оказались задействованы дети самых разных возрастов – от малышей до выпускников. Не остались в стороне и педагоги детских домов. Кстати, в адрес этих и других «мамочек» звучало в этот день очень много теплых слов. Им объяснялись в любви и те ребята, кто сейчас находятся под их крылом, и те, кто уже давно шагнул во взрослую жизнь, но по-прежнему считает их самыми родными и близкими людьми.
Ярмаркой и концертом организаторы праздника не ограничились: ребят – как участников, так и гостей - ждали веселые конкурсы и игры, волонтеры-аквагримеры рисовали забавные «мордашки» малышам, добрый и веселый Тиграша с удовольствием фотографировался со всеми желающими… Словом, добротой, теплом и радостью зарядились все.
Организатор фестиваля - Благотворительный фонд «Владмама» - благодарит за поддержку мероприятия семейный портал «Владмама», Дом офицеров Тихоокеанского флота, Администрацию и предпринимателей рынка «Ближний», компании COPY&PASTE, «Яркий день», «Флора стиль плюс», «Ростелеком», Neformat creative center и ГК «Славда». А также всех владивостокцев и гостей города, что пришли поддержать ребят. Средства, собранные во время фестиваля, пойдут на дальнейшее развитие творческих способностей воспитанников детских домов края. А тем временем и участники, и зрители с нетерпением ждут следующего фестиваля.
Татьяна ОРЛОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.