"Осенний позитив": от сердца к сердцу

В концертной программе оказались задействованы дети самых разных возрастов – от малышей до выпускников. Не остались в стороне и педагоги детских домов. Кстати, в адрес этих и других «мамочек» звучало в этот день очень много теплых слов. Им объяснялись в любви и те ребята, кто сейчас находятся под их крылом, и те, кто уже давно шагнул во взрослую жизнь, но по-прежнему считает их самыми родными и близкими людьми.