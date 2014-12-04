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"Осенний позитив": от сердца к сердцу

4 декабря 2014, 16:36
Спасибо всем, кто нашел время на то, чтобы посетить Фестиваль воспитанников детских домов "Осенний позитив"

Спасибо всем, кто нашел время на то, чтобы посетить Фестиваль воспитанников детских домов «Осенний позитив», что прошел 30 ноября в Доме офицеров Тихоокеанского флота во Владивостоке. Ваши улыбки, ваши аплодисменты, ваши покупки на ярмарке детского творчества были очень важны для этих ребят.

Помимо удивительной атмосферы добра и любви, необходимо отметить, что и концертные номера, подготовленные участниками, и замечательные поделки, хранящие тепло детских сердечек, отличались еще и высоким профессиональным уровнем. Неудивительно, что выступления вызывали шквал аплодисментов зрителей, а прилавки ярмарки пустели на глазах.

В концертной программе оказались задействованы дети самых разных возрастов – от малышей до выпускников. Не остались в стороне и педагоги детских домов. Кстати, в адрес этих и других «мамочек» звучало в этот день очень много теплых слов. Им объяснялись в любви и те ребята, кто сейчас находятся под их крылом, и те, кто уже давно шагнул во взрослую жизнь, но по-прежнему считает их самыми родными и близкими людьми.

Ярмаркой и концертом организаторы праздника не ограничились: ребят – как участников, так и гостей - ждали веселые конкурсы и игры, волонтеры-аквагримеры рисовали забавные «мордашки» малышам, добрый и веселый Тиграша с удовольствием фотографировался со всеми желающими… Словом, добротой, теплом и радостью зарядились все.

Организатор фестиваля - Благотворительный фонд «Владмама» - благодарит за поддержку мероприятия семейный портал «Владмама», Дом офицеров Тихоокеанского флота, Администрацию и предпринимателей рынка «Ближний», компании COPY&PASTE, «Яркий день», «Флора стиль плюс», «Ростелеком», Neformat creative center и ГК «Славда». А также всех владивостокцев и гостей города, что пришли поддержать ребят. Средства, собранные во время фестиваля, пойдут на дальнейшее развитие творческих способностей воспитанников детских домов края. А тем временем и участники, и зрители с нетерпением ждут следующего фестиваля.

Татьяна ОРЛОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Благотворительность#Приморье#Общество
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