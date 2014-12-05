В 2015 году пенсию начнут рассчитывать по совершенно новой формуле

Увеличение трудового стажа, возможность отказаться от накопительной части и появление индивидуальных коэфициентов. Такие изменения в пенсионном законодательстве вступят в силу первого января. На место трудовой пенсии в следующем году придет страховая, рассчитывать ее будут по совершенно новой формуле. Новая формула выглядит вполне просто. Страховая пенсия равна А*В+С+D. А — это «пенсионные баллы», их величина зависит от зарплаты и трудового стажа. Он начилсяется и во время военной службы, и во время отпуска по уходу за ребенком, например. В — это «стоимость балла». Сейчас сумма составляет чуть больше 64 рублей. С — это «фиксированная выплата», она насчитывает почти 4 тысячи. D — это «накопительная пенсия», от которой теперь можно отказаться. То есть либо все 16% от ежемесячной суммы, которые работодатель перечисляет в пенсионный фонд, идут на формирование страховой пенсии, либо 10 — на страховую, а 6 — на накопительную. Получается, что сохраняя накопительную часть, вы соответственно увеличиваете свою будущую пенсию, но в то же время это достаточно рискованно, говорят специалисты, так как инвестируются они в фондовые рынки. Последняя часть передается по наследству. Однако, в отличие от коэффициентов или баллов, она не будет индексироваться. К 2025 году, чтобы получать страховую пенсию необходимо набрать не менее 30 баллов. На их количество будут влиять страховые взносы. То есть чем выше зарплата, тем больше будет пенсия. Поэтому, говорят специалисты, молодые люди должны остерегаться неофициального трудоустройства и зарплат «в конвертах». Трудовой стаж тоже увеличится. Сейчас минимальный составляет 5 лет. Но с 1 января с каждым годом он будет расти и к 2025 году достигнет 15 тысяч. Сейчас пенсионный фонд обслуживает почти 91 тысячу пенсионеров, ежемесечные выплаты составляют более 1 миллиарда рублей. Для сравнения, это половина годового бюджета области. При этом в фонд поступает всего 75% взносов. Сумма задолженности составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. В списки неплательщиков больше 11 тысяч организаций. ZRPRESS.RU, Владивосток.