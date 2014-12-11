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Во Владивостоке бездомный кот съел черной икры на 60 тысяч рублей

11 декабря 2014, 16:00
По остальным морепродуктам кот только походил и их можно купить в аэропорту Владивостока

В Международном аэропорту Владивостока уличный кот забрался в один из популярных магазинов рыбной продукции и продегустировал лежащие на прилавке морепродукты, сообщает Zrpress.ru со ссылкой на СМИ и блоги жителей и гостей столицы Приморья.

Один из очевидцев снял похождения хвостатого воришки на видео и выложил ролик в Интернет (Видео). Наблюдатели шутили и желали оголодавшему животному приятного аппетита. "Приятного аппетита, братан! Там вон мидии, посмотри", - подначивали они кота.

По словам очевидцев, особо заинтересовала пушистого проказника черная икра. К слову, 100 г рыбного деликатеса в магазине стоит за 4,5 тыс. рублей.

Судя по комментариям жителей Приморья, их этот инцидент никак не расстроил. Они, как и автор видео, заявили, что не станут брезговать копченным кальмаром или сушено-вяленой камбалой, по которой с удовольствием расхаживал кот.

После сытного обеда воришка разлегся на витрине и развлекал посетителей своим довольным видом. В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю не прокомментировали результатах проверок торговых точек аэропорта.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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