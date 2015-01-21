"Русфонд" в Приморском крае помогает спасению тяжелобольных детей

Решив помочь, вы получаете реквизиты фонда и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на www.rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям и телезрителям затея понравилась: всего собрано $178,5 млн. В 2014 г. – 1 709 445 214 руб. Из них детям Приморского края – 2 337 852 руб.