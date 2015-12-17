Погода решила добить российскую экономику

Анализ: Мы ожидаем улучшения, начиная с февраля 2016 г. Важно отметить, что в декабре 2015 г. и январе 2016 г. слабость промышленного производства в годовом сопоставлении может усилиться ввиду эффекта высокой базы (в прошлом году в этот период промышленность получила краткосрочную поддержку ввиду роста внутреннего спроса в условиях девальвации рубля). Однако начиная с февраля 2016 г. и далее мы ожидаем улучшения динамики г/г, поскольку эффект базы станет более благоприятным для сравнения. Мы прогнозируем рост промышленного производства на 1.2% г/г в 2016 г. после падения на 3.4% в 2015 г.