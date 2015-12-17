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Погода решила добить российскую экономику

17 декабря 2015, 11:42
Из-за теплой погоды динамика объемов добычи полезных ископаемых в России стала отрицательной
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В России

Взгляд БКС: Данные по промпроизводству подтвердили продолжение рецессии и не стали сюрпризом. Мы ожидаем усиления падения в отрасли в ближайшие два месяца из-за эффекта базы, прежде чем начнется плавное улучшение динамики (с февраля 2016 г.), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новость: Промпроизводство в России в ноябре сократилось на 0.2% м/м, или на 3.5% г/г, сообщается в отчете Росстата. С корректировкой на сезонность падение производства усилилось до -0.6% м/м с -0.2% в октябре. После четырех месяцев роста в годовом сопоставлении динамика объемов добычи полезных ископаемых стала отрицательной (-0.1% г/г) вследствие теплой погоды в ноябре и продолжения снижения производства железной руды и строительных сырьевых материалов. Динамика обрабатывающей промышленности показала некоторое улучшение (-5.3% г/г против -5.9% в октябре) благодаря объемам выпуска в пищевой и химической промышленности, а также, вероятно, оборонного сектора (по которому данные публично не раскрываются).

Самую слабую динамику по-прежнему показывают автомобильная промышленность (объемы выпуска автомобилей рухнули на 22.2% г/г), производство строительных материалов, вагонов и локомотивов, а также большинства видов непродовольственных потребительских товаров. Объемы производства и распределения электроэнергии, газа и воды практически не изменились по сравнению с данными за октябрь (-3.5% г/г).

Анализ: Мы ожидаем улучшения, начиная с февраля 2016 г. Важно отметить, что в декабре 2015 г. и январе 2016 г. слабость промышленного производства в годовом сопоставлении может усилиться ввиду эффекта высокой базы (в прошлом году в этот период промышленность получила краткосрочную поддержку ввиду роста внутреннего спроса в условиях девальвации рубля). Однако начиная с февраля 2016 г. и далее мы ожидаем улучшения динамики г/г, поскольку эффект базы станет более благоприятным для сравнения. Мы прогнозируем рост промышленного производства на 1.2% г/г в 2016 г. после падения на 3.4% в 2015 г.

Владимир ТИХОМИРОВ, главный экономист ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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