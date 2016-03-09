Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития ДВ: Повестка развития предпринимательства для нас одна из ключевых

- Приморье - необычный по своей природе и экономической географии край, который значительно ближе к важным мировым мегаполисам, чем Москва. Возможно это, в сочетании с дыханием океана, духом свободы и большим количеством солнечных дней, заряжает особой энергией региональных предпринимателей. Об уровне деловой активности можно судить хотя бы по инвестиционному «радару» Фонда развития Дальнего Востока. Заявки на получение финансовой поддержки в Фонд уже подали около двух десятков приморских компаний из различных отраслей. Из шести первых проектов, одобренных в прошлом году Правительством РФ для финансирования из средств Фонда, два уже реализуются в Приморском крае. В частности, Фонд поддерживает проекты строительства «сухого порта» в г. Артеме и модернизации рыбного порта во Владивостоке. В феврале Советом директоров Фонда принято решение о снижении стоимости капитала - с 11 до 5% годовых. Новые условия финансирования уже вызвали большой интерес у инвесторов, в том числе из Приморья. Снижение средней стоимости заимствований позволит запустить в регионе не только новые крупные проекты, но и проекты малого и среднего бизнеса. В настоящее время совместно с крупными банками мы разрабатываем такой финансовый продукт. Работа ФРДВ основывается на принципе возвратности: мы предоставляем долгосрочные займы либо входим в капитал инициаторов проектов. Партнерами Фонда выступают компании и предприниматели, максимально заинтересованные в успехе реализуемых ими проектов, готовые соинвестировать в них частный капитал, располагающие необходимыми активами и опытом. Такие компании мы называем «локомотивами». В проектах, где есть «локомотив», внятный потребитель услуг, команда с опытом, Фонд может выступать источником средств не только для создания капитальных объектов, но и принимать на себя коммерческие риски. Как институт развития и распределители возвратного капитала, мы искренне заинтересованы в том, чтобы в Приморье и на всем Дальнем Востоке работали сильные предприниматели, способные выступать локомотивами эффективных проектов. Повестка развития предпринимательства для нас одна из ключевых. Поэтому Фонд поддерживает такие инициативы, как Бизнес-Премия Приморского края, направленные на популяризацию предпринимательства.