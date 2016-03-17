"Дальневосточный гектар" должен улучшить демографию на Дальнем Востоке

В соответствии с законопроектом, «Дальневосточный гектар» предоставляется в пользование, аренду и собственность безвозмездно гражданам России. После пяти лет пользования земельным участком гражданину предоставляется право на получение выделенного земельного участка в аренду или собственность, а в случае, если земельный участок предоставлен из земель лесного фонда, предоставление его в собственность предусмотрено после пяти лет безвозмездного пользования и десяти лет нахождения такого участка в аренде. В законопроекте расширен перечень видов разрешенного использования земельных участков из земель Лесного фонда. Предполагается, что земельные участки могут использоваться для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, строительства индивидуального жилья, ведения фермерского хозяйства.