"Дальневосточный гектар" должен улучшить демографию на Дальнем Востоке

Законопроект о выделении гражданам «дальневосточного гектара» был рассмотрен на заседании Совета при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как сообщил на мероприятии статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Кирилл Степанов, выделение «дальневосточного гектара» позволит улучшить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке.
Как отметил Степанов, Дальний Восток занимает более трети территории страны при населении 6,2 млн человек или менее 5% жителей России. «Для подъема этого огромного пространства требуются специфические меры, направленные на удержание населения и привлечения новых жителей. Мы постарались учесть все возможные нюансы, а также предлагаем поэтапное выделение «дальневосточного гектара», что также обеспечит приоритет для самых дальневосточников», – подчеркнул замглавы Минвостокразвития.
Он напомнил, что выделение будет проходить в три этапа. На первом этапе землю смогут получить только жители дальневосточных регионов и только в «пилотных» районах. На втором этапе земельный надел можно будет получить в любом муниципальном образовании Дальнего Востока, но воспользоваться этим правом смогут опять же исключительно дальневосточники. На третьем этапе землю на Дальнем Востоке сможет получить любой гражданин Российской Федерации.
В соответствии с законопроектом, «Дальневосточный гектар» предоставляется в пользование, аренду и собственность безвозмездно гражданам России. После пяти лет пользования земельным участком гражданину предоставляется право на получение выделенного земельного участка в аренду или собственность, а в случае, если земельный участок предоставлен из земель лесного фонда, предоставление его в собственность предусмотрено после пяти лет безвозмездного пользования и десяти лет нахождения такого участка в аренде. В законопроекте расширен перечень видов разрешенного использования земельных участков из земель Лесного фонда. Предполагается, что земельные участки могут использоваться для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, строительства индивидуального жилья, ведения фермерского хозяйства.
Итогом заседания стало одобрение вынесенного на обсуждение законопроекта. Участники заседания отметили выполненную проработку документа со стороны Минвостокразвития с учетом предыдущих замечаний, в том числе детализацию механизмов выделения земельных участков. Было отмечено, что законопроект отражает последовательную законотворческую деятельность Министерства по улучшению социально-экономической сферы макрорегиона и будет способствовать улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.