Классическая торговля уходит в интернет, а онлайн-торговля - рвется в реальность

О том, что fashion-аутлет KupiVip создает реальную торговую сеть как минимум в пяти магазинах в столице, «Известиям» рассказали в компании Knight Frank, другие крупные брокеры торговой недвижимости подтвердили этот факт. Под этим брендом должны развиваться торговые точки в Москве площадью до 1,2 тыс. кв. м. Инвестиции в аренду помещений могут составить 4,8–8 млн рублей в месяц на новые магазины, оценили в Knight Frank. У онлайн-продавца вещей верхнего ценового сегмента с дисконтом уже есть пробная площадка в ТЦ «Гагаринский» площадью 550 кв. м. KupiVip отказалась рассказывать про свои планы развития.