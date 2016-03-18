Сегодня Банк России может изменить ключевую ставку

— На ближайшем заседании Банк России, вероятно, останется консервативен и оставит ключевую ставку без изменений, чтобы перейти к снижению в конце апреля. Это обусловлено тем, что, несмотря на замедление месячных темпов инфляции до нормального значения в 0,6 процентного пункта, сохраняется риск ускорения в марте — апреле — из-за переноса ослабления рубля начала года во внутренние цены и эффекта от роста акцизов на топливо. В течение одного года — двух лет инфляция продолжит падение как за счет сдержанной индексации тарифов, так и в результате вероятной стагнации мировых цен на биржевые товары. Потенциал влияния на инфляцию курсовых колебаний (в условиях стабильно низких цен на основные экспортные товары) мал. В перспективе трех лет инфляция в России имеет все шансы приблизиться к целевому ориентиру 4%.