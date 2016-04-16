zr.media
ГлавноеВсе новости

Замороженные пенсионные накопления россиян направят на спасение госбанка-банкрота

16 апреля 2016, 18:23
Решение одобрено лично Путиным
Сюжет
Банки

Президент Владимир Путин одобрил план поддержки ВЭБа из средств президентского резерва, сформированного за счет заморозки пенсионных накоплений граждан. По словам главы Минфина, Путин уже поручил выделить 150 млрд руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишет РБК, министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что 150 миллиардов рублей на поддержку Внешэкономбанка будут выделены из так называемого президентского резерва, который был сформирован за счет заморозки пенсионных накоплений граждан, сообщает РИА Новости.

По его словам, президент Владимир Путин уже дал соответствующее поручение.

«Президент дал поручение про 150 миллиардов рублей на ВЭБ», — сказал журналистам министр, отвечая на вопрос о планах правительства в отношении этого резерва.

Ранее о возможности реализации такого сценария со ссылкой на источники писали «Ведомости». Собеседники издания рассказывали тогда, что президент Владимир Путин разрешил использовать на поддержку ВЭБа часть замороженных накопительных взносов пенсионеров, находящихся в президентском резерве в бюджете России на 2016 год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Антон Силуанов#Кризис#Банка России#Владимир Путин#Ежегодная пресс-конференция президента РФ#Администрация президента РФ#Банкротство#Татарстан банки#ВЭБ Капитал#Президент России#Открытие#Банк качества нефти#Банк России#Минфин#Альфа-банк#ВЭБ#Банк#Путин и Эрдоган#Администрация президента#Сибирский энергетический банк#Нордеа Банк#Министр финансов Антон Силуанов#Азиатский банк развития#Минфин РФ#Банк Санкт-Петербург#Банк Спурт#Анкор банк#Указ президента#Силуанов#Банковский кризис#Выборы президента#Дойче Банк#Президент Франции Эммануэль Макрон#Вице-президент#Путин#Банк развития Китая#Всемирный банк#Президент#Банк топлива#Банк БРИКС#Финансовый кризис#Китайские банки#Банки#В России#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56