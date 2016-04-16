Замороженные пенсионные накопления россиян направят на спасение госбанка-банкрота

Ранее о возможности реализации такого сценария со ссылкой на источники писали «Ведомости». Собеседники издания рассказывали тогда, что президент Владимир Путин разрешил использовать на поддержку ВЭБа часть замороженных накопительных взносов пенсионеров, находящихся в президентском резерве в бюджете России на 2016 год.