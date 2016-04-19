Игроки "Луча-Энергия" могут бойкотировать следующий матч из-за 5-месячной задержки зарплаты

После матча сенсационное заявление сделал главный тренер приморцев Сергей ПЕРЕДНЯ: «Мы уже около пяти месяцев находимся без зарплаты. И при этом в последнее время не видели никого из руководства клуба. Мне обидно за ребят. Они ждут разговора начистоту, а его все нет и нет. Что будет завтра, я не знаю. Выйдет ли команда на следующую тренировку, поедет ли на выезд. Честно, говорю, стыдно - такой богатый край и…». По данным газеты «Золотой Рог», клуб рассчитался только с игроками, которые подали заявления по поводу невыплаты зарплаты в Палату по разрешениям споров РФС. Все они во Владивостоке уже не играют.