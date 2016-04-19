Игроки "Луча-Энергия" могут бойкотировать следующий матч из-за 5-месячной задержки зарплаты

Главный тренер «Луча» Сергей Передня: «Мне стыдно перед ребятами. Такой богатый край и…»
Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Владивосток. 18 апреля. Стадион «Динамо», 800 зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Газовик» (Оренбург) – 1:1 (1:0). Голы: Столбовой (38) – Ойеволе (54).
"Луч-Энергия": Котляров, Пискунов (Кортава, 73), Мищенко, Грицаенко, Гузь, Кирисов, Ребко (Насадюк, 88), Пономаренко (Казанков, 34), Кабутов, Клопков, Столбовой (Гордиенко, 84).
"Газовик": Абакумов, Полуяхтов, Воробьев (Зюзинс, 90), Ахмедов, Шогенов (Друзин. 87), Маркелов (Кобялко, 63), Аппаев, Малых, Коронов (Парняков, 46), Афонин, Ойеволе.
«Луч-Энергия» продолжил собирать «скальпы» с лидеров – вслед за победой в Томске над «Томью» желто-синие едва не обыграли дома «Газовик», одной ногой находящийся в премьер-лиге.
После матча сенсационное заявление сделал главный тренер приморцев Сергей ПЕРЕДНЯ: «Мы уже около пяти месяцев находимся без зарплаты. И при этом в последнее время не видели никого из руководства клуба. Мне обидно за ребят. Они ждут разговора начистоту, а его все нет и нет. Что будет завтра, я не знаю. Выйдет ли команда на следующую тренировку, поедет ли на выезд. Честно, говорю, стыдно - такой богатый край и…». По данным газеты «Золотой Рог», клуб рассчитался только с игроками, которые подали заявления по поводу невыплаты зарплаты в Палату по разрешениям споров РФС. Все они во Владивостоке уже не играют.
Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер ФК «Газовик»:
- Закономерная ничья. У «Луча-Энергия» сейчас очень хорошая команда. Неуступчивая, боевая. Ее очень тяжело вскрывать. Видна хорошая работа главного тренера. Как оцениваю игру Дмитрия КАБУТОВА (арендован «Лучом» у «Газовика» - «ЗР»)? Очень настырный игрок, но реализация создаваемых моментов хромает. Это у него ахиллесова пята. Как прибавит в этом компоненте – получится очень хороший игрок, даже для премьер-лиги.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК "Луч-Энергия".