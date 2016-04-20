Банки сами будут выбирать, за кем из клиентов шпионить

С декабря 2015 года в связи с рекомендациями Центробанка кредитные организации были вынуждены ужесточить контроль за клиентами — компаниями розничной торговли. Это связано с тем, что их стали использовать для обналичивания денежных средств. Схема в данном случае выглядит так: компания, торгующая в розницу, получает выручку в наличных, но не зачисляет ее на банковский счет (как положено), а передает наличность третьим лицам-заказчикам. Те, в свою очередь, «оплачивают» эти наличные, перечисляя безналичные средства на расчетный счет другой организации розничной торговли. В этой альтернативной схеме обналичивания могут использоваться транзитные операции (с участием десятков юрлиц). Зачисления на расчетные счета в безналичной форме как правило, производятся по договорам, исполнение которых не предполагает уплату НДС в размере 18% (агентские договоры, договоры об оказании услуг, договоры займа, уступки прав требования). По мнению ЦБ, реальными целями этой цепочки операций являются уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.