Единый день профориентации для школьников прошел во ВГУЭС

Во всех павильонах, где были представлены различные профессии, присутствовали и представители работодателей – фирм, компаний и организаций, а также студенты университетов, профессиональных училищ и колледжей. Старшеклассникам впервые была предоставлена уникальная возможность познакомиться с представителями профессий и учащимися различных специальностей, посетить мастер-классы и попробовать себя в самых разнообразных областях профессиональной деятельности. Концепция дня профориентации значительно отличается от концепции дня открытых дверей. По замыслу организаторов, первостепенной задачей Единого дня профориентации было ознакомление ребят с востребованными в Приморье профессиями. Волонтёры ВГУЭС провели для школьников экскурсию по залу, познакомив их с участниками мероприятия. После этого ребята приняли участие в заинтересовавших их мастер-классах: кулинарных, компьютерных, каллиграфических и многих других. Студенты из Тихоокеанского государственного медицинского университета на специальных манекенах учили школьников базовым навыкам оказания первой помощи. Также ребята могли пообщаться со строителями, учащимися Профессиональной школы индустрии моды и красоты ВГУЭС, работниками ЖКХ, сотрудниками МЧС и даже грумерами – специалистами по причёскам для животных. Все участники и организаторы мероприятия с большим энтузиазмом и удовольствием рассказывали школьникам о своей работе, делились опытом и предлагали пойти по их стопам. Одновременно с мероприятием для школьников, которое развернулось на манеже спортивного комплекса «Чемпион», в зале Ученого совета ВГУЭС работала сессия для работодателей, на которой шел разговор о том, как руководство предприятий и компаний Приморского края видит свою роль в профессиональной ориентации школьников. Газета «Золотой Рог», Владивосток.