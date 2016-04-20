Путина выдвигают в президенты Европы

Экклстоун не первый раз говорит о своем уважении и симпатии к Путину. В интервью, приуроченном к 85-летию Экклстоуна в октябре 2015 года, ему задали вопрос, кто вдохновляет президента "Формулы-1". Тогда он ответил: "Возможно, господин Феррари или Колин Чепмен. Такой тип людей. А господин Путин тратит время в России – ему нужно руководить Европой целиком. Потому что никто больше не сможет этого!"