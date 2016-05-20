Летом автолюбителей столицы Приморья снова ждет ад

Ремонт полосы безопасности и тротуаров Некрасовского путепровода, а также капитальное обновление полотна на Партизанском проспекте планируют в июле во Владивостоке. При этом будут как всегда частичные перекрытия движения на этих участках. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский отметил, что на Некрасовском путепроводе планируют восстановить бетонную полосу безопасности, частично тротуарную зону, барьерное и бордюрное ограждения. При этом ремонта асфальтового полотна на этот раз не предусмотрено, его чиновник пообещал поддерживать в надлежащем состоянии в рамках содержания дорожной сети.
«Швы капитально отремонтировали ранее, проезжую часть поддерживаем, там ям и просадок нет, — заявил начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский. — Полностью перекрытия не будет, но будет работать не четыре, а три полосы. Будет попроще — когда ремонтировали швы, закрывали две полосы».
Работы планируют провести в июле в рамках подготовки города к Восточному экономическому форуму, подчеркнул спикер. При условии выделения финансирования — пока этот вопрос окончательно не решен. В случае положительного исхода работы надеются начать в начале июля.
В это же время намечено преображение еще одного участка гостевого маршрута — от Инструментального завода до Покровского парка. Главный дорожник пообещал обновить систему ливневой канализации, тротуарные зоны и покрыть «основную артерию» новым асфальтом.
«Мы планируем ее привести к такому виду, как сделали участок по Уборевича — Суханова, — пояснил Леонид Вильчинский. — Партизанский проспект полностью закрываться не будет, но будут определенные сложности, определенная схема организации дорожного движения».
При этом ремонта еще одной важной артерии — Рудневского моста — в планах на этот год нет. Чиновник отметил, что в казне Владивостока денег на реставрацию пролетного строения не найдется, а край в выделении финансов отказал. Главный дорожник напомнил, что несколько лет назад капитальные работы на объекте проводили. Последний вердикт экспертов — эксплуатировать можно, но только для легкового транспорта. По его словам, на мосту «ямки были», но уже «их отремонтировали» — сегодня асфальт в надлежащем состоянии.
«Много задают вопросов: почему делаете там и не делаете здесь. Я понимаю, что дороги нужно делать везде, независимо, 100 человек по ним ездят или десятки тысяч. Но нам финансы не позволяют, поэтому мы делаем там, где наиболее интенсивное движение, идем по приоритетам», — оправдался Вильчинский.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.