Летом автолюбителей столицы Приморья снова ждет ад

При этом ремонта еще одной важной артерии — Рудневского моста — в планах на этот год нет. Чиновник отметил, что в казне Владивостока денег на реставрацию пролетного строения не найдется, а край в выделении финансов отказал. Главный дорожник напомнил, что несколько лет назад капитальные работы на объекте проводили. Последний вердикт экспертов — эксплуатировать можно, но только для легкового транспорта. По его словам, на мосту «ямки были», но уже «их отремонтировали» — сегодня асфальт в надлежащем состоянии.