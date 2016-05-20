В России увеличился спрос на пиво и медовуху

Например, на 1 мая 2015 года в реестре числилось 6,6 тысячи наименований пива, а сейчас уже более 10 тысяч. За год прирост составил более 50 процентов. Количество разновидностей сидра и медовухи пока относительно невелико и составляет всего несколько сотен. Но за год число наименований выросло почти в три раза.