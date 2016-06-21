Подвижной состав готов принять грузы

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» ответил директор Владивостокского филиала АО «Первая Грузовая Компания» Виктор Осипов
Директор Владивостокского филиала АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) Виктор ОСИПОВ уверен, что новые инструменты развития региона скажутся на росте грузовой базы. Проекты, реализуемые в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), обещают Дальнему Востоку, помимо всего прочего, значительное увеличение грузопотока.
Видимо, поэтому одними из первых новыми инструментами развития бизнеса воспользовались компании логистической отрасли: в Приморье активно строятся современные складские комплексы, под будущие объемы расширяются портовые мощности.
Лакмусовой бумажкой изменений, происходящих сегодня на рынке грузоперевозок, становится железнодорожная отрасль, представители которой одними из первых отмечают падение или рост грузовой базы, изменение направлений поставок и номенклатуры перевозимых грузов. О том, как будет развиваться грузовая база региона и какие тенденции характерны для рынка грузовых железнодорожных перевозок сегодня, в условиях снижения темпов экономического роста, в интервью газете «Золотой Рог» рассказал директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов. - Виктор Александрович, по итогам прошлого года рынок железнодорожных перевозок показал падение. Как эксперт, как вы оцениваете состояние рынка? Сегодня есть предпосылки к росту грузовой базы?
- Прошедший 2015 год для всего рынка железнодорожных перевозок был сложным. Объемы действительно упали. Довольно значительные изменения произошли в сегменте перевозок в крытом подвижном составе: изменились направления перевозок, сократился импорт. Причем последняя тенденция нарастает уже несколько лет. По нашим данным, объемы китайских грузов с 2011 года упали на 39-40%, а средний годовой объем падения с 2011 года составил 26%. Для нашего региона это довольно серьезные последствия: отгрузка со станций Гродеково и Уссурийск дает 42% всех перевозок в крытых вагонах ПГК на Дальневосточной магистрали (ДВЖД). Поэтому снижение объемов на китайском направлении оказалось довольно болезненным для операторов.
Но это вовсе не означает, что отрасль замерла в своем развитии и ничего оптимистичного не происходит. Экономические реалии требуют новых подходов к развитию, к дальнейшему совершенствованию качества перевозок и сохранению бизнес-позиций. Стратегию увеличения грузовой базы филиала, например, мы строим в том числе и с учетом механизмов развития Дальнего Востока: ТОРы и СПВ найдут свое воплощение, и грузовая база увеличится. Мы в этом уверены. - Насколько сильна конкуренция на операторском рынке? Можно ли говорить о том, что в последнее время она обострилась?
- На рынке железнодорожных перевозок довольно жесткая конкуренция: собственников вагонов очень много, и грузов на всех не хватает. Эта ситуация подталкивает многие компании к консолидации, продаже непрофильных активов, сокращению непроизводительных расходов, поиску путей повышения эффективности на фоне низкого рынка. - То есть у собственника груза сегодня большой выбор операторов и более высокие требования. А это значит, что участники рынка конкурируют на уровне сервиса?
- Да, я уже отметил выше, что сложная экономика нацеливает участников рынка на дальнейшее совершенствование качества оказываемых услуг. Клиентоориентированность для компаний нашей отрасли - это основное конкурентное преимущество. Мы эту тенденцию поняли очень давно, поэтому на сервисе делаем особый акцент и чувствуем себя на рынке уверенно. В сложный период ПГК находит решения в активном взаимодействии с партнерами. - Какие новые технологии характерны для железнодорожной отрасли? На что делает ставку ПГК, чем вы «завоевываете» клиента?
- В последнее время очень актуально заключение с грузоотправителями долгосрочных сервисных контрактов, оказание комплексных логистических услуг, суточное планирование оперативной деятельности. Все это активно используется в ПГК, ведь сегодня недостаточно подать вагон под погрузку, его нужно оснастить сервисом. Во всех филиалах компании серьезный акцент делается на комплексном транспортном обслуживании, скорости доставки, маршрутизации, оптимизации логистики и транспортных расходов.
Кроме этого, в ПГК действует программа реновации крытых вагонов. Привлекаем новые виды подвижного состава: рефрижераторы, зерновозы, инновационные полувагоны. Реализуем ряд целевых программ по сокращению издержек. То есть делаем все, чтобы удовлетворить любой по сложности запрос владельцев груза. - Насколько мне известно, ПГК постоянно держит руку на пульсе развития Дальневосточного региона и активно входит в новые проекты с разработкой новых логистических схем. Какие перспективы для развития видите в регионе?
- Дальний Восток сегодня развивается очень стремительно, и мы активно включаемся в этот процесс. Например, недавно филиал приступил к активному развитию нового сахалинского направления. В конце прошлого года заключили договор с крупной угледобывающей компанией Сахалина - ООО «Горняк», в рамках которого поставляем твердое топливо в адрес коммунальных предприятий острова, а также на экспорт в Японию. На этом проекте мы внедрили новую транспортно-логистическую схему с использованием сдвоенных операций, при которой груженые полувагоны нашей собственности, прибывшие с территории материка, сразу после выгрузки используются для перевозок угля по территории Сахалина.
Еще один интересный проект - мультимодальная транспортировка металлоконструкций и оборудования на остров Сахалин для строительства Сахалинской ГРЭС-2. Мы предложили нашему ключевому партнеру - компании «Рейл Про» - максимально удобные условия сотрудничества, оказали полное содействие в транспортировке по всей логистической цепочке.
Очень хорошие перспективы работы мы видим в Якутии. В апреле этого года Владивостокский филиал осуществил отправку первой партии угля общим весом 8,6 тыс. тонн для Нерюнгринской ГРЭС. До конца года на этом направлении мы планируем перевозить более 85 тыс. тонн энергетического груза ежемесячно. - Учитывая геополитическое расположение нашего региона, очень хочется надеяться на увеличение экспортного потока. На ваш взгляд, есть тенденции к росту?
- По нашим оценкам, такие тенденции есть. Сегодня на экспорт по железной дороге отправляются в основном уголь и нефтепродукты, экспортные отправки которых через порты Ванино и Восточный в прошлом году значительно выросли. Кроме того, появляются перевозки новых видов грузов. В частности, в ноябре 2015 года мы впервые осуществили перевозку 528 тонн приморского сена в адрес корейской сельскохозяйственной компании по ДВЖД через погранпереход «Хасан-экспортный». Ведем переговоры по возобновлению перевозок данного вида груза в текущем году.
Если говорить в целом, то нам хочется верить в оптимистичные прогнозы экспертов по поводу роста грузовой базы в регионе. К этому действительно есть реальные предпосылки. Мы со своей стороны к этому росту готовы: для этого есть и подвижной состав, и грамотные специалисты, и новые технологии.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.