Подвижной состав готов принять грузы

Но это вовсе не означает, что отрасль замерла в своем развитии и ничего оптимистичного не происходит. Экономические реалии требуют новых подходов к развитию, к дальнейшему совершенствованию качества перевозок и сохранению бизнес-позиций. Стратегию увеличения грузовой базы филиала, например, мы строим в том числе и с учетом механизмов развития Дальнего Востока: ТОРы и СПВ найдут свое воплощение, и грузовая база увеличится. Мы в этом уверены. - Насколько сильна конкуренция на операторском рынке? Можно ли говорить о том, что в последнее время она обострилась?