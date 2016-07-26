Современные тренажеры помогут реабилитации детей с ДЦП

В Центре восстановительной медицины говорят, путь реабилитации - трудоемкий и не быстрый. Но именно здесь пациенты делают свои первые шаги. Даже у наиболее тяжелых детей практически после каждого лечебного курса виден определенный прогресс. При этом, как подчеркивают специалисты, успехи ребенка в немалой степени зависят и от самих родителей, от их непосредственного участия в реабилитационном процессе.