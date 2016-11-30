Разрешения на проезд негабаритного транспорта в Приморье приходится ждать полмесяца

Предприниматели во время круглого стола предложили несколько способов ускорения выдачи разрешений. Они высказывались о том, разделит негабаритные авто на те, которые до высоты 4,5 м, ширины 3,5 м и длины 28 м и те, которые больше. При этом на первые негабаритные машины сделать уведомительные соглашения, т.к. по словам бизнесменов всегда даются разрешения.