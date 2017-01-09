Производители Приморья увеличили экспорт питьевой воды в Китай

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в прошлом году были заключены контракты с восемью новыми компаниями, началась поставка питьевой воды в пять крупных городов Китая, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.