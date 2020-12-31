Итоги недели в Приморье

Во Владивостоке официально открылись две точки «Макдоналдс». Одна из них появилась в ТЦ «Черёмушки», вторая — в ТРК «Седанка Сити». Уже в первый день в ресторанах быстрого питания наблюдался настоящий ажиотаж. Желающих попробовать знаменитые гамбургеры было столько, что «хвост» очереди в McDonald’s, расположенном в ТЦ «Черёмушки», оказался на улице. Напомним, до конца 2020 года на Дальнем Востоке появится пять предприятий сети — три во Владивостоке, и ещё два — в Хабаровске. «Макдоналдс» планирует в течение пяти лет инвестировать на Дальнем Востоке более 2 млрд рублей.