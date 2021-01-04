Несмотря на коронавирус: Приморье подвело итоги сложного года

Несмотря на ограничительные меры в ресторанном бизнесе, в Приморье все же состоялись практически все намеченные гастрофестивали, пусть и не в том объеме, который планировался. Также край продолжает продвижение дальневосточной кухни и разработал концепцию развития гастрономического туризма. Ее накануне презентовали на гастрономическом фестивале «Новогодняя кухня России», который состоялся в Калуге. Мероприятие провели под патронатом Ростуризма. Документ рассчитан на 2021–2025 годы и нацелен на продвижение блюд дальневосточной кухни в России и мире. Позже было решено разработать также гастрономическую карту Приморья, сделав акцент на популяризации местных продуктов и блюд региональной кухни. В Ростуризме в свою очередь подчеркнули, что Приморье является одним из самых активных регионов по развитию гастрономического туризма.