УФАС против ДВФУ: в резонансном многомиллионном деле поставлена точка

История вопроса такова. Больше двух лет назад, то есть 13 декабря 2018 года, Дальневосточный федеральный университет провёл открытый конкурс в электронной форме на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для нужд Медцентра ДВФУ. Начальная, то есть максимальная цена контракта составляла 13 463 272 рубля 80 копеек. По техзаданию, ДВФУ объединил в один лот закупку двух лекарственных препаратов: «Трастузумаб эмтанзин» и «Бевацизумаб».