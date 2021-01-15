Губернатор Приморья взял под крыло ХК «Адмирал»

Кроме того, президентом клуба стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На этом посту губернатор Приморья сменил Заирбека Юсупова, бывшего руководителя Владивостокского морского торгового порта, который являлся спонсором команды. Напомним, после начавшихся проблем из-за смены руководства в ВМТП губернатор лично принял участие в их решении. «У порта FESCO появилась новая надежная управляющая компания. Это решение положило конец затянувшемуся кризису на предприятии... Также важно сохранить поддержку хоккейного клуба “Адмирал”, выполнять социальные программы, все обязательства перед людьми, взятые предыдущим руководством», – обозначил глава региона. И задача, как видим, выполняется.