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Снегопад в Приморье: Ликвидация последствий ведется круглосуточно

15 января 2021, 01:47
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
В Приморье продолжается очистка от снега
Как и обещали синоптики, во Владивостоке и Приморском крае опять пошел снег. Причем на юге Приморья ожидается сильный снегопад, метель, ветер до 20-25 метров в секунду ожидается 15–16 января. Оперативные службы приведены в повышенную готовность.

Правительство края рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от поездок на личном транспорте.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отмечают, что сильный снег и ветер повышают риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

«В связи с этим рекомендуется не пользоваться пока личными машинами. Более того, зачастую транспорт мешает работе снегоуборочной техники. В случае необходимости может быть привлечено до 500 единиц в городах и районах Приморья», — уточнили специалисты.

Тем временем в Приморье продолжается очистка от снега и обработка дорог краевого значения противогололедными материалами. Дежурство ведется круглосуточно. АО «Примавтодор» продолжает ликвидировать последствия снегопада, прошедшего днями ранее. Накануне, 14 января, АО «Примавтодор» начало подготовку к циклону: была проведена заготовка противогололедных материалов в филиалах предприятия, техника проходит технический осмотр при необходимости.

Автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам также следует быть аккуратными, особенно при пересечении проезжей части.

В случае нештатной ситуации следует сообщать по телефонам: 101 и 112.

#Новости#Погода#Снег#Автомобили#Ликвидация#Дороги#Приморье#Общество
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