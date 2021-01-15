Снегопад в Приморье: Ликвидация последствий ведется круглосуточно

Правительство края рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от поездок на личном транспорте.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отмечают, что сильный снег и ветер повышают риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.
«В связи с этим рекомендуется не пользоваться пока личными машинами. Более того, зачастую транспорт мешает работе снегоуборочной техники. В случае необходимости может быть привлечено до 500 единиц в городах и районах Приморья», — уточнили специалисты.
Тем временем в Приморье продолжается очистка от снега и обработка дорог краевого значения противогололедными материалами. Дежурство ведется круглосуточно. АО «Примавтодор» продолжает ликвидировать последствия снегопада, прошедшего днями ранее. Накануне, 14 января, АО «Примавтодор» начало подготовку к циклону: была проведена заготовка противогололедных материалов в филиалах предприятия, техника проходит технический осмотр при необходимости.
Автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам также следует быть аккуратными, особенно при пересечении проезжей части.
В случае нештатной ситуации следует сообщать по телефонам: 101 и 112.