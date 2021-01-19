zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин поручил снять возрастные ограничения по льготным авиаперелетам с Дальнего Востока

19 января 2021, 00:26
Фото: kremlin.ru
Представить предложения по расширению программы поручено до 15 марта
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в декабре. В числе поручений — снятие возрастных ограничений при продаже льготных авиабилетов дальневосточникам

Глава государства поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по транспорту представить до 15 марта предложения по расширению программы обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и обратно. При этом особое внимание надо обратить на исключение возрастных ограничений.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению „Транспорт“ с учетом ранее данных поручений представить предложения по расширению программ обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений», — говорится в тексте перечня поручений на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по транспорту представить предложения по расширению программы региональных и местных авиаперевозок.

#Новости#Субсидии#Бизнес#Льготы#Рынки#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56