В Приморском крае построят 1357 квартир для сдачи в аренду

Программа «Арендное жилье» — новый проект Правительства Приморского края, который призван создать условия для повышения миграционной активности населения и обеспечить приток квалифицированной рабочей силы в экономически эффективные отрасли региона. В тех муниципалитетах, где расположены производства, создаются новые рабочие места и требуются кадры, с 2020 года начата подготовка или строительство многоквартирных жилых домов, предназначенных для сдачи в коммерческий наем специалистам с более выгодными для них условиями.