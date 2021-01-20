zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Во Владивостоке открылась выставка «Время и деньги»

20 января 2021, 05:22
Фото: Дальневосточное ГУ Банка России
Эволюция жизни денег в разных странах — неповторимый исторический процесс
Выставка «Время и деньги», приуроченная к 160-летию Банка России, открылась во Владивостоке на площадке торгово-выставочного комплекса «Седанка Сити». Здесь на фотополотнах развернулась история изготовления, защиты и подсчета денег, начиная с древних времен и до наших дней.
Сюжет
Банки

Эволюция жизни денег в разных странах — неповторимый исторический процесс. Посетители выставки увидят плоские монеты из серебряной проволоки и первые бумажные ассигнации, деревянные столы для подсчета денег и современные роботизированные кассы. Свои секреты хранит и процесс защиты денег, вклад в который внес английский ученый Исаак Ньютон во время знакомства с Петром I в Лондоне.

«Деньги зародились в виде разных предметов задолго до появления банков. Сегодня их изготавливают даже из гибкого пластика, еще чаще — используют в безналичном виде. Раньше же за продукты платили ракушками и шкурами, трофейные пушки становились монетами, винные этикетки — банкнотами. Мы собрали для жителей и гостей Владивостока интереснейшие факты о величайшем изобретении человечества», — отметил первый заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров.

Экспозиция «Время и деньги» расположена в холле первого этажа торгово-выставочного комплекса, вход свободный.

Материалы по теме
Решаем финансовые вопросы не выходя из дома: советы Банка РоссииБанк России приглашает жителей Приморья на виртуальный День открытых дверей
#Новости#Банки#Деньги#Финансы#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56