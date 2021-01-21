К созданию инновационного научно-технологического кластера на о. Русском привлекут японцев

На данный момент японские инвесторы принимают участие в одиннадцати проектах объемом $181 млн на территориях опережающего развития и свободного порта, созданных на Дальнем Востоке. В прошлом году при участии японских компаний заключен крупный экспортный контракт - в декабре минувшего года Группа ЕСН и Marubeni Corporation подписали off-take контракт на поставку 500 тыс. т метанола в год с завода, расположенного в г. Сковородино Амурской области. Однако, несмотря на определенный прогресс, пока потенциал российско-японского экономического партнерства реализован не в полной мере.