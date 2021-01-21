В Приморье начали производить биотопливо

«Убежден, что все отходы лесоперерабатывающей промышленности могут и должны перерабатываться. Раньше сырье для производства пеллет — древесные опилки, которые неизбежно возникают в процессе деревообработки, просто выбрасывались. Это было большой проблемой не только для нашего предприятия, но и для всей отрасли края. Теперь мы производим из этих отходов биотопливо — продукцию, востребованную на внешнем и внутреннем рынках», — отметил генеральный директор предприятия Сергей Деревянко.