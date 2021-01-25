«Врач тоже — пособник режима?»: горожане возмущены митингом 23 января во Владивостоке

«Я против таких несанкционированных акций, когда ещё и дети привлекаются - страшная ситуация. Считаю, что это неправильно, когда вовлекается молодежь, которая даже слабо понимает, что происходит и кто их сподвиг на это. Складывается неправильное понимание, что нужно решать вопросы силой. У меня самой ребёнок, и я объясняю ему, в чем дело. Так должен делать каждый родитель - поговорить и объяснить, что это за мероприятие и для чего это делается», - выразила свое мнение Татьяна Митропольская.