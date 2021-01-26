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В стоп-листе: Торги на заготовку древесины в Приморье отменены как непродуманные

26 января 2021, 02:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Причинами приостановки торгов стали сразу несколько серьезных недоработок
Торги по восьми участкам, где планировалась заготовка древесины, отменены в Приморье как непродуманные. Такое решение принял новый руководитель Минюлесхоза края Константин Степанов после проведения внутренней проверки. Причина — на выставленных на торги участках есть липа, заготовка которой запрещена в Приморье.

Общая площадь участков — более 70 тысяч гектаров. Как оказалось, во время подготовки документации были допущены недочеты — в вырубки попала липа, заготовка которой запрещена в Приморье.

Как отметил и. о. министра лесного хозяйства, подобная ситуация неминуемо приведет к ущемлению прав победителей конкурсов, которые не смогут законно заготовить положенный объем товарной древесины.

Другой причиной приостановки торгов стало то, то, что победители конкурса получат участки, которые не учитывают необходимость обеспечения жителей удаленных северных районов дровами.

Как рассказал зампред регионального Правительства Константин Шестаков, курирующий лесную отрасль с 21 сентября 2020 года, решение об отмене конкурсов является тщательно продуманным.

«Новый руководитель минлесхоза представил убедительную позицию, согласно которой риски, в том числе репутационные, в случае отмены конкурсов несут меньший ущерб, чем их непродуманная организация, подготовленная с серьезными недоработками», — уточнил зампред.

Ранее сообщалось, что еще 20 января в Минлесхозе прошли обыски и состоялось изъятие документов и серверов. Поводом для следственных действия стало превышение должностных полномочий, связанных с неправомерной пролонгацией договоров аренды лесных участков и незаконной рубкой на тысячах гектарах в трех районах края.

Ранее Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила о выявленных нарушениях со стороны госвласти региона в 2016–2018 годах. Тогда было незаконно вырублено древесины на сумму более 900 млн рублей.

Юрий РОГОВ.

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