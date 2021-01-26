В стоп-листе: Торги на заготовку древесины в Приморье отменены как непродуманные

Торги по восьми участкам, где планировалась заготовка древесины, отменены в Приморье как непродуманные. Такое решение принял новый руководитель Минюлесхоза края Константин Степанов после проведения внутренней проверки. Причина — на выставленных на торги участках есть липа, заготовка которой запрещена в Приморье.

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