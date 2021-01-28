А чой-то вы так обеднели? Налоговики Владивостока не верят в коронавирус

— Вообще непробитие чеков — это практика мелких несолидных, скажем так, заведений, а не уважающих себя ресторанов, — поясняет Роман Иванищев. — В серьезных заведениях подобные вещи давно уже перестали практиковаться — наоборот, хозяин заинтересован, чтобы чек был выбит, в этом случае уплаченные гостем деньги точно попадут на счет ресторана. А если чек не пробивается, то тут уже такая гульба персонала может начаться, что замучаешься разбираться. Серьезным заведениям непробитие чеков еще невыгоднее, чем налоговой… Так что падение прибылей, как ни крути, объяснить массовым непробитием чеков никак не получится. Если холодно подойти к анализу ситуации, падение прибыли — результат того, что почти полгода заведения просто не работали, а сейчас работают хорошо, если вполсилы.