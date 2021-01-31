Алена Булгакова: «Народ устал и не вышел на митинг в Приморье»

«Люди устали, те, кто хотел выплеснуть свои эмоции по разным причинам, сделали это 23 числа. Свою лепту внесла и грамотная профилактика в отношении тех людей, кто собирался или даже выходил на митинги. Эта профилактика сработала на донесение информации гражданам о вреде несанкционированных митингов. Кроме того, организаторы никак не пытались этот митинг согласовать, а значит, они просто подставили людей под удар и кинули их на амбразуру. Провокаторам и организаторам этого мероприятия нужна была жертва. Граждане увидели это и не повелись на очередную провокацию, то есть остались дома», — сообщила Алена Булгакова.