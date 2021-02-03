Обладателями «дальневосточных гектаров» стали почти 89 тысяч человек

Наиболее активны в декларационной кампании получатели земли в Хабаровском крае, от них поступило 3,1 тысячи деклараций, далее следует Приморье — 2,2 тысячи деклараций, и замыкает тройку лидеров Сахалинская область — 1,5 тысячи деклараций.
«Дальневосточный гектар» показывает практические результаты — граждане декларируют использование земли. За каждой декларацией стоит реальная история освоения земли: люди строят жильё и фермы, развивают туризм и занимаются предпринимательством. Воплощение проектов — лучший пример для тех, кто ещё не взял землю», — рассказал и. о. генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Александр Логунов.
Согласно собранной АРЧК статистике по поступившим декларациям, 42% получателей «дальневосточных гектаров» используют свои участки для сельскохозяйственной деятельности, 38% — для индивидуального жилищного строительства, 7% — для развития туризма, 10% — для предпринимательства и 3% — занимаются прочими видами деятельности, среди которых научная, экологическая, образовательная.
По данным агентства, наиболее активно для строительства жилья «дальневосточные гектары» используются в Хабаровском крае и Амурской области: такой вид деятельности здесь ведет 44% и 43% получателей земельных участков, подавших декларации в этих регионах соответственно. Это объясняется наличием подходящих для строительства жилья территорий вокруг крупных населенных пунктов.
Еврейская автономная область и Республика Саха (Якутия) показали себя как аграрные регионы — в каждом из них подано по 52% деклараций с указанием сельскохозяйственных видов деятельности.
Кроме того, высокая фермерская активность отмечается в Приморском крае, где сельское хозяйство задекларировали около половины (48%) направивших отчёт об использовании земли.
В 2020 году обладателями «дальневосточного гектара» на территории Приморского края стали 1618 человек. Почти 88% – жители региона. В министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края уточнили, что всего с начала действия программы в регионе выдано 17 936 бесплатных гектаров.
Наибольшая доля реализующихся туристических проектов зафиксирована в Республике Саха (Якутия) — 16% и Магаданской области — 15% от общего количества деклараций, поданных в данных регионах. Самый высокий процент реализующихся предпринимательских проектов отмечается в Чукотском автономном округе — 61% и в Магаданской области — 32%.
Всего за время действия программы земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в ДФО взяли почти 89 тысяч человек.