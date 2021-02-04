Дмитрий Медведев и пандемия оживили идею четырехдневной рабочей недели

«Но это не значит, что мы завтра должны сразу же перейти к этому, потому что, когда я это сформулировал, сразу же посыпались упреки: „Куда нам сейчас, на какие четыре дня, мы и в пять-то дней не укладываемся, а надо, чтобы экономика росла…“ Конечно, речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики», — сказал Медведев.