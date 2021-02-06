Кафе и бары Приморья вернутся к работе в ночное время

Напомним, что запрет на работу в ночное время для предприятий общепита был введён на федеральном уровне. Кафе барам и ресторанам запретили работать позже 23 часов. Позже, период запрета на работу был сдвинут на час — с 24 часов. Причина запрета — борьба с распространением коронавирусной инфекции.