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Кафе и бары Приморья вернутся к работе в ночное время

6 февраля 2021, 05:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Бары, кафе и рестораны Приморья вновь смогут работать ночью
Бары, кафе и рестораны Приморья вновь смогут работать ночью — с 00:00 до 06:00 часов. Соответствующий документ подписан губернатором и опубликован на портале правительства региона.

В приморском оперштабе отметили, что также снят запрет на работу для детских центров и игровых комнат.

«Еще одно важное изменение в постановлении касается организации торжественных, корпоративных и траурных, в том числе поминальных мероприятий. На них теперь могут присутствовать одновременно до 50 участников. Ранее разрешалось собирать в одном месте не более 20 человек», — рассказали специалисты.

Напомним, что запрет на работу в ночное время для предприятий общепита был введён на федеральном уровне. Кафе барам и ресторанам запретили работать позже 23 часов. Позже, период запрета на работу был сдвинут на час — с 24 часов. Причина запрета — борьба с распространением коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Несмотря на послабления, гражданам необходимо продолжать соблюдать режим повышенной готовности и носить маски в общественных местах.

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#Новости#Бизнес#Владивосток#Коронавирус#Приморский край
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