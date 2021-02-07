Доступная ипотека взвинтила цены на жилье в Приморье

«В общем вводе жилья 39% составляют жилые дома, введенные индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 10%. В сельской местности сдано 122.7 тыс. м2 жилья (19% введенного жилья по краю), на 4% больше, чем в 2019 году, из которого 79% введено индивидуальными застройщиками», — сообщили в ведомстве.