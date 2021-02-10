Известное казино в Приморье кое-что недоговаривает

Вместе с тем Приморское УФАС России установило, что у казино «Шамбала» имеются определенные условия, при которых гости казино могут получить до 2000 рублей за предварительную регистрацию в казино «Шамбала», а также возврат денежных средств от проигранной суммы в размере 10%.