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Известное казино в Приморье кое-что недоговаривает

10 февраля 2021, 04:41
Фото: Правительство Приморского края
Игорное заведение вводит игроков в заблуждение
Как рассказали газете «Золотой Рог» в Приморском УФАС России, в ведомство поступило обращение о распространении на территории игорной зоны в бухте Муравьиная рекламной информации с признаками нарушения требований ФЗ «О рекламе».

Как указано в обращении, возле входа в казино «Шамбала» размещены рекламные конструкции следующего содержания:

«Играй на наши. Получите до 2000 рублей за предварительную регистрацию в казино «Шамбала»; «10% играй с возвратом +10% больше эмоций +10% больше шансов +10% больше игры».

Однако каких-либо условий или правил акций в рекламе, как и внутри самого казино «Шамбала», не отражено.

Вместе с тем Приморское УФАС России установило, что у казино «Шамбала» имеются определенные условия, при которых гости казино могут получить до 2000 рублей за предварительную регистрацию в казино «Шамбала», а также возврат денежных средств от проигранной суммы в размере 10%.

Поскольку в данной рекламе отсутствуют правила проведения акции (условия, сроки, место и порядок получения денежных средств), то данная реклама является ненадлежащей и вводит потребителя в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, Приморское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», пункта 2 части 5 статьи 27 ФЗ «О рекламе».

Рассмотрение назначено на 3 марта 2021 года.

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#Новости#Законодательство#Приморье#Происшествия
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