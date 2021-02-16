Недобитки из 90-х: Темная сторона Приморского авторынка

Как работают представители этой сферы? Объясним на примере: буквально несколько месяцев назад на интернет-барахолках Владивостока появилось объявление о продаже одной популярной модели авто ниже рыночной цены. Владелец машины стремился как можно быстрее избавиться от авто и везде поставил пометку «срочно». У автомобиля имелось несколько узнаваемых вмятин. Не прошло и нескольких дней, как транспорт пропал из базы — его купили. Не так давно этот же автомобиль с теми же вмятинами снова появился на барахолках, но на этот раз продавец написал в объявлении, что не торопится с продажей. Цена на авто выросла на треть от изначальной.