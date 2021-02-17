Ещё 122 обманутых дольщика получили ключи от квартир в Приморье

Отметим, необходимость решения проблемы обманутых дольщиков губернатор Олег Кожемяко декларировал ещё в ходе своей предвыборной кампании в 2018 году. Тогда он начал проводить первые встречи с людьми, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков. Тогда же были приняты первые стратегические шаги по ликвидации проблемы: разрабатывались механизмы бюджетного финансирования строек. В итоге был создан Фонд поддержки обманутых дольщиков, который взял на себя работу с недостроями и взаимодействие с дольщиками.