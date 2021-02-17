Жители Приморья стали больше летать в 2021 году

По словам специалистов, наибольший вклад в увеличение показателей внесли рейсы из Владивостока в Южно-Сахалинск, Москву и Петропавловск-Камчатский. Стоит отметить, что в новогодние праздники аэропорт обслужил 40 тысяч пассажиров — на 4% больше, чем в аналогичный период до кризиса COVID-19.