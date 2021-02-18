Прокуратура Владивостока расследует дело о 300-миллионной взятке в похоронном бизнесе

Стоит отметить, что в 2018 году обвиняемый по уже был осужден за другое преступление по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». За это злоумышленник был приговорен к двум годам лишения свободы с запретом занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях.