«Терминал Астафьева» собирает центральную башню навеса для закрытой перевалки угля уникальным краном

Отметим, что металлоконструкции навеса были изготовлены в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Лёгкость и прочность им придаёт «диафрагма» из тросов, которые натягиваются под определённое усилие. Монтаж ведётся без остановки обычного производственного процесса предприятия и строго по графику. Сейчас уже готовы шесть уникальных конструкций, возводится опалубка следующей капители.