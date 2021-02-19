Жажда угля: наследники Босова продают «Сибантрацит»

Летом 2018 года «Сиантрацит» провел крупную рекламную акцию — в деловых изданиях выходили полосы, на которых было напечатано одно единственное слово — наименование компании. Примерно в тоже самое время стало известно, что в определенных кругах уже начались переговоры по поводу продажи предприятия. Источники федеральных бизнес-изданий говорили о том, что возможность покупки «Сибантрацита» рассматривали структуры связанные с компанией «Коулстар» и Эдуардом Худайнатовым. Также вполне серьезно источники заявляли о возможном интересе со стороны украинского бизнесмена Сергея Курченко, переехавшего в Россию после отставки Виктора Януковича с поста президента Украины.