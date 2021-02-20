Приморскому бизнесу предлагают крупные гранты и налоговые льготы

Среди них компании и ИП, работающие в сфере поддержки материнства и детства, образования (частные детские сады и школы, кружки), отдыха и оздоровления детей (детские лагеря, санатории, медцентры), социальной адаптации (психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь уязвимым слоям населения), культурно-просветительской деятельности (частные музеи, театры, библиотеки, творческие мастерские), издания печатной продукции по тематике образования, науки и культуры, а также те, которые осуществляют иную деятельность, направленную на решение социальных проблем общества.