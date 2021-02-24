Браконьеры ответят за содеянное на «Земле леопарда»

«Огнестрельное оружие, особенно такое бесшумное, могло представлять опасность как для диких животных, так и для людей. Не все браконьеры рискуют заходить глубоко в лес, многие из них пытаются стрелять копытных прямо с трассы — так выше шанс уйти от погони. Но даже если браконьер по какой-то причине успевает скрыться, он равно должен ответить за содеянное. Поэтому иногда нам приходится проводить собственные расследования, заручившись помощью сотрудников полиции. Мы благодарим отдел МВД России по Хасанскому району за оперативную работу», — рассказал замдиректора по охране ФГБУ «Земля леопарда» Евгений Стома.