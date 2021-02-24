В апреле в России начнется масштабный эксперимент

Стоит отметить, когда предложение было озвучено, крупные пивоваренные компании России выступили против введения маркировки. По их словам, проблема с количеством фальсификата на рынке преувеличена — основная часть контрафактной продукции приходится на разливную продукцию, которой не коснётся маркировка. А вот по добросовестным производителям она наоборот скажется негативно — маркировка приведёт к существенному росту затрат производителей, замедлит скорость линий поставки и станет «вторым акцизом», из-за чего цены на пиво вырастут.