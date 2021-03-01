В Приморье выявили сотни фальшивых купюр

«Банкноты номиналом 2000 рублей из-за сложности их воспроизведения подделывают редко. За год в банковском секторе Приморья встретилось всего три таких банкноты, но надо всегда помнить, что банкноты крупных номиналов фальшивомонетчикам подделывать и сбывать выгоднее всего. Поэтому людям нужно быть особенно внимательными, когда они держат в руках банкноту большого достоинства», — подчеркнул начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.