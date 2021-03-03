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Posted 3 марта 2021, 02:14

Published 3 марта 2021, 02:14

Modified 20 августа, 12:49

Updated 20 августа, 12:49

Для самозанятых из моногородов ставку могут снизить до 2,12%

Самозанятых в Приморье поддержат госзаймами под 4,25%

3 марта 2021, 02:14
Фото: Медиахолдинг1Mi. Для самозанятых из моногородов ставку могут снизить до 2,12%
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Налоги
Самозанятые приморцы могут получить займы до 500 тысяч рублей по льготной ставке 4,25% годовых, сообщили в правительстве региона. Новый кредитный продукт призван поддержать малых предпринимателей.

Программа разработана Микрокредитной компанией «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края». Отмечается, что для самозанятых из моногородов ставку могут снизить до 2,12%.

Так, по условиям микрозайма «Самозанятый» жители Приморского края могут получить до 200 тысяч рублей под 4,25% годовых без залога на срок до двух лет. При внесении залога или предоставлении поручительства Гарантийного фонда Приморского края заемная сумма может увеличиться до 500 тысяч.

Для получения займа необходима приморская регистрация.

«Микрозаем можно получить на пополнение оборотных средств, приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, ремонт, первый взнос по договору лизинга оборудования, выплату налогов и прочих сборов и другие цели, связанные с ведением бизнеса самозанятого гражданина», — рассказала директор Фонда развития предпринимательства и промышленности Приморского края Елена Карионова.

С помощью госзайма предприниматель может, например, приобрести необходимое оборудование для работы, сделать ремонт в рабочем помещении или приобрести автомобиль.

По словам специалистов, новый налоговый режим позволяет гражданам легализовать свою деятельность с минимальной ставкой налогообложения (4-6%) и «минимальным контролем со стороны органов власти». При переходе в легальное поле деятельности самозанятые получат все имеющиеся меры поддержки наравне с другими представителями малого и среднего бизнеса.

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#Бизнес#Налоги#Приморский край#Владивосток#Новости#Кредит#Господдержка
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