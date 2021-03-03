Самозанятых в Приморье поддержат госзаймами под 4,25%

Так, по условиям микрозайма «Самозанятый» жители Приморского края могут получить до 200 тысяч рублей под 4,25% годовых без залога на срок до двух лет. При внесении залога или предоставлении поручительства Гарантийного фонда Приморского края заемная сумма может увеличиться до 500 тысяч.